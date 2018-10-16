Беранкис обыграл Истомина на старте Кубка Кремля

Литовский теннисист Ричардас Беранкис вышел во второй круг ВТБ Кубка Кремля, победив в двух сетах представителя Узбекистана Дениса Истомина со счётом 6:4, 5:4 – отказ. Истомин снялся при тройном матчболе соперника, сославшись на травму голеностопа. Отметим, что Беранкис попал в основную сетку соревнований в качестве лаки-лузера.



Продолжительность матча составила 1 час 11 минут. За это время Беранкис выполнил 5 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и отметился стопроцентной реализацией брейк-пойнтов – 2 из 2. Истомин отметился 8 эйсами, допустил 1 двойную ошибку и не сумел реализовать единственный имевшийся у него брейк-пойнт.



За выход в четвертьфинал Росол сойдётся с представителем Словении Аляжем Бедене.



Призовой фонд мужского турнира Кубка Кремля превышает $ 800 тыс. Соревнования завершатся 21 октября. В прошлогоднем финале босниец Дамир Джумхур нанёс поражение Ричардасу Беранкису из Литвы. В этом сезоне лидером посева стал итальянец Марко Чеккинато.

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