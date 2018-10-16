Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Беранкис обыграл Истомина на старте Кубка Кремля

Беранкис обыграл Истомина на старте Кубка Кремля
Теннис / Кубок Кремля

Литовский теннисист Ричардас Беранкис вышел во второй круг ВТБ Кубка Кремля, победив в двух сетах представителя Узбекистана Дениса Истомина со счётом 6:4, 5:4 – отказ. Истомин снялся при тройном матчболе соперника, сославшись на травму голеностопа. Отметим, что Беранкис попал в основную сетку соревнований в качестве лаки-лузера.

Продолжительность матча составила 1 час 11 минут. За это время Беранкис выполнил 5 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и отметился стопроцентной реализацией брейк-пойнтов – 2 из 2. Истомин отметился 8 эйсами, допустил 1 двойную ошибку и не сумел реализовать единственный имевшийся у него брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинал Росол сойдётся с представителем Словении Аляжем Бедене.

Призовой фонд мужского турнира Кубка Кремля превышает $ 800 тыс. Соревнования завершатся 21 октября. В прошлогоднем финале босниец Дамир Джумхур нанёс поражение Ричардасу Беранкису из Литвы. В этом сезоне лидером посева стал итальянец Марко Чеккинато.

Красота дня. Звёзды Кубка Кремля зажигают в Москве
Москва встречает самых красивых российских и зарубежных теннисисток – участниц последнего турнира регулярного сезона WTA – «Кубка Кремля».
Симона — пятая. Шарапова, Хингис и другие лидеры тенниса в истории Кубка Кремля
Драгоценности и картина от Лужкова для Хингис, Шарапова в цирке, одно русское слово от Моресмо, победа Янкович с больной спиной в Москве.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент