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Гаспарян в двух сетах победила Саккари на старте турнира в Люксембурге

Гаспарян в двух сетах победила Саккари на старте турнира в Люксембурге
Теннис / WTA

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян вышла во второй круг турнира в Люксембурге, в двух партиях обыграв представительницу Греции Марию Саккари, посеянную под седьмым номером, со счётом 6:1, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут.

Гаспарян 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка. Во втором сете россиянка вела 5:2 и проиграла 3 гейма подряд.

За выход в четвертьфинал соревнований Гаспарян поспорит с победительницей поединка Далила Якупович (Словения) — Катерина Козлова (Украина).

Турнир с призовым фондом € 215 590 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Карина Виттёфт обыграла Монику Пуиг из Пуэрто-Рико со счётом 6:3, 7:5.

16 октября 2018 года, вторник. 11:10 МСК
Люксембург. 1-й круг
Матч окончен
Мария Саккари
Мария Саккари
Греция
1:6
   4
6:7
7   
 
Маргарита Гаспарян
Маргарита Гаспарян
Россия
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