Герасимов обыграл Джумхура в матче первого круга Кубка Кремля

Представитель Беларуси Егор Герасимов вышел во второй круг ВТБ Кубка Кремля. В матче первого раунда соревнований он в трёх партиях победил боснийца Дамира Джумхура (6) – 6:1, 6:7 (5:7), 6:2.



Продолжительность матча составила 1 час и 46 минут. Герасимов сделал 12 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 6 брейк-пойнтов. Джумхур 2 раза подал навылет и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. Двойными ошибками босниец не отличился.



Во втором круге Кубка Кремля Герасимов сыграет с победителем матча Бенуа Пэр (Франция) – Миша Зверев (Германия).



Призовой фонд мужского турнира Кубка Кремля превышает $ 800 тыс. Турнир завершится 21 октября. В прошлогоднем финале босниец Дамир Джумхур нанёс поражение литовцу Ричардасу Беранкису.

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