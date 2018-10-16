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Потапова и Дарт вышли в четвертьфинал Кубка Кремля в парном разряде

Потапова и Дарт вышли в четвертьфинал Кубка Кремля в парном разряде
Теннис / Кубок Кремля

Российская теннисистка Анастасия Потапова и представительница Великобритании Хэрриет Дарт вышли в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля» в парном разряде, в двух партиях обыграв грузинку Оксану Калашникову и голландку Деми Схурс, посеянных под четвёртым номером, со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.

Анастасия и Хэрриет дважды подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 4 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Потапова и Дарт поспорят с француженкой Кристиной Младенович и Галиной Воскобоевой из Казахстана.

В 2017 году победительницами Кубка Кремля в парном разряде стали венгерка Тимя Бабош и чешка Андреа Главачкова. В финале они одолели американку Николь Меликар и британку Анну Смит со счётом 6:2, 3:6, [10:3].

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