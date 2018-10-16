Руседски: Джокович доминирует в мужском теннисе, он – лучший игрок на планете

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски прокомментировал успешные выступления серба Новака Джоковича во второй половине текущего сезона.



«В матче против Зверева Новак был сенсационно хорош. Лично для меня Джокович сейчас является лучшим игроком на планете. Он доминирует в мужском теннисе. Его мышление, его передвижения были потрясающими. Всё, что бы он ни делал, работает великолепно от начала и до конца», – цитирует Руседски Tennis World USA.



В полуфинальном матче «Мастерса» в Шанхае Джокович разгромил пятую ракетку мира из Германии Александра Зверева со счётом 6:2, 6:1. Эта победа позволила ему сместить швейцарца Роджера Федерера со второй строчки в рейтинге ATP.

В текущем сезоне Новак выиграл четыре турнира, в том числе Уимблдон и Открытый чемпионат США.