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Звонарёва победила Хромачёву и сыграет с Кар. Плишковой на Кубке Кремля

Звонарёва победила Хромачёву и сыграет с Кар. Плишковой на Кубке Кремля
Теннис / Кубок Кремля

Двукратная финалистка соревнований серии «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва (Q) в первом круге турнира «ВТБ Кубок Кремля» в двух партиях обыграла свою соотечественницу Ирину Хромачёву (Q) со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут.

Звонарёва трижды подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 7 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Вера поспорит с представительницей Чехии Каролиной Плишковой, посеянной под вторым номером.

Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:2.

16 октября 2018 года, вторник. 12:40 МСК
Кубок Кремля (ж). 1-й круг
Матч окончен
Ирина Хромачёва
Ирина Хромачёва
Россия
3:6
3:6
 
Вера Звонарёва
Вера Звонарёва
Россия
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