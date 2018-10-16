Звонарёва победила Хромачёву и сыграет с Кар. Плишковой на Кубке Кремля

Двукратная финалистка соревнований серии «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва (Q) в первом круге турнира «ВТБ Кубок Кремля» в двух партиях обыграла свою соотечественницу Ирину Хромачёву (Q) со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут.

Звонарёва трижды подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 7 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Вера поспорит с представительницей Чехии Каролиной Плишковой, посеянной под вторым номером.

Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:2.

Звонарёва: Йорович — молодая, но уже опытная теннисистка. Мне пришлось тяжело