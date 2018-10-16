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Суарес-Наварро победила Кр. Плишкову на турнире в Люксембурге, Никулеску выбыла

Суарес-Наварро победила Кр. Плишкову на турнире в Люксембурге, Никулеску выбыла
Теннис / WTA

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро, посеянная на турнире в Люксембурге под третьим номером, вышла во второй круг, в двух партиях обыграв представительницу Чехии Кристину Плишкову (Q) со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.

Суарес-Наварро 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 10 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал испанка поспорит с победительницей поединка Тимя Бабош (Венгрия) — Эжени Бушар (Канада, Q).

Люксембург. Женщины. Первый круг
Фиона Ферро (Франция, WC) — Моника Никулеску (Румыния) — 4:6, 7:6 (8:6), 6:0.

Турнир с призовым фондом € 215 590 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Карина Виттёфт обыграла Монику Пуиг из Пуэрто-Рико со счётом 6:3, 7:5.

16 октября 2018 года, вторник. 13:05 МСК
Люксембург. 1-й круг
Матч окончен
Карла Суарес-Наварро
Карла Суарес-Наварро
24
Испания
6:3
6:4
 
Кристина Плишкова
Кристина Плишкова
Чехия
16 октября 2018 года, вторник. 11:10 МСК
Люксембург. 1-й круг
Матч окончен
Фиона Ферро
Фиона Ферро
Франция
4:6
   8
7:6
6   
6:0
Моника Никулеску
Моника Никулеску
Румыния
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