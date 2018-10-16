Суарес-Наварро победила Кр. Плишкову на турнире в Люксембурге, Никулеску выбыла

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро, посеянная на турнире в Люксембурге под третьим номером, вышла во второй круг, в двух партиях обыграв представительницу Чехии Кристину Плишкову (Q) со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.

Суарес-Наварро 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 10 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал испанка поспорит с победительницей поединка Тимя Бабош (Венгрия) — Эжени Бушар (Канада, Q).

Люксембург. Женщины. Первый круг

Фиона Ферро (Франция, WC) — Моника Никулеску (Румыния) — 4:6, 7:6 (8:6), 6:0.

Турнир с призовым фондом € 215 590 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Карина Виттёфт обыграла Монику Пуиг из Пуэрто-Рико со счётом 6:3, 7:5.

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