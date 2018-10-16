Штруфф обыграл Летьена в матче первого круга турнира в Антверпене

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф с победы стартовал на соревнованиях в Антверпене. В двух партиях теннисист обыграл представителя Франции Констана Летьена со счётом 6:2, 6:3.



Продолжительность матча составила 1 час. На счету Штруффа 13 эйсов и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9. Двойными ошибками немец не отличился. Его соперник выполнил 2 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт.



За выход в четвертьфинал Штруфф поборется с 37-летним испанцем Фелисьяно Лопесом.



Турнир в Антверпене с призовым фондом € 612 755 завершится 21 октября. В прошлогоднем финале француз Жо-Вильфрид Цонга обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:3, 7:5. В нынешнем сезоне первым номером посева стал британец Кайл Эдмунд.

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