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Штруфф обыграл Летьена в матче первого круга турнира в Антверпене

Штруфф обыграл Летьена в матче первого круга турнира в Антверпене
Теннис / ATP

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф с победы стартовал на соревнованиях в Антверпене. В двух партиях теннисист обыграл представителя Франции Констана Летьена со счётом 6:2, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час. На счету Штруффа 13 эйсов и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9. Двойными ошибками немец не отличился. Его соперник выполнил 2 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинал Штруфф поборется с 37-летним испанцем Фелисьяно Лопесом.

Турнир в Антверпене с призовым фондом € 612 755 завершится 21 октября. В прошлогоднем финале француз Жо-Вильфрид Цонга обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:3, 7:5. В нынешнем сезоне первым номером посева стал британец Кайл Эдмунд.

16 октября 2018 года, вторник. 13:10 МСК
Антверпен. 1-й круг
Матч окончен
Ян-Леннард Штруфф
Ян-Леннард Штруфф
58
Германия
6:2
6:3
 
Констан Летьен
Констан Летьен
154
Франция
37-летний Лопес взял верх над Тиафо на старте турнира в Антверпене
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