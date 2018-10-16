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Хён Чхун победил Фритца на старте турнира в Стокгольме

Хён Чхун победил Фритца на старте турнира в Стокгольме
Теннис / ATP

Представитель Южной Кореи Хён Чхун (6) успешно преодолел первый круг турнира в Стокгольме (Швеция), выиграв в двух партиях у представителя США Тейлора Фритца – 6:2, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час и 5 минут.

Победитель матча отметился 4 эйсами, 1 двойной ошибкой и реализацией 4 брейк-пойнтов из 6. На счету Фритца 1 подача навылет. Взять подачу соперника американец шансов не имел. Ошибок на своей подаче Тейлор также не допустил.

Следующим соперником корейского теннисиста станет американец Денис Кудла.

Турнир с призовым фондом более $ 700 тыс. завершится 21 октября. В прошлогоднем финале аргентинец Хуан-Мартин дель Потро взял верх над Григором Димитровым из Болгарии со счётом 6:4, 6:2.

16 октября 2018 года, вторник. 13:10 МСК
Стокгольм. 1-й круг
Матч окончен
Чхун Хён
Чхун Хён
27
Южная Корея
6:2
6:2
 
Тейлор Фритц
Тейлор Фритц
56
США
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