Хён Чхун победил Фритца на старте турнира в Стокгольме

Представитель Южной Кореи Хён Чхун (6) успешно преодолел первый круг турнира в Стокгольме (Швеция), выиграв в двух партиях у представителя США Тейлора Фритца – 6:2, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час и 5 минут.



Победитель матча отметился 4 эйсами, 1 двойной ошибкой и реализацией 4 брейк-пойнтов из 6. На счету Фритца 1 подача навылет. Взять подачу соперника американец шансов не имел. Ошибок на своей подаче Тейлор также не допустил.



Следующим соперником корейского теннисиста станет американец Денис Кудла.



Турнир с призовым фондом более $ 700 тыс. завершится 21 октября. В прошлогоднем финале аргентинец Хуан-Мартин дель Потро взял верх над Григором Димитровым из Болгарии со счётом 6:4, 6:2.