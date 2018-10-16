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Мертенс в двух сетах проиграла Конте на старте Кубка Кремля

Мертенс в двух сетах проиграла Конте на старте Кубка Кремля
Теннис / Кубок Кремля

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс, посеянная на турнире «ВТБ Кубок Кремля» под седьмым номером, не смогла пробиться во второй круг, в двух партиях уступив представительнице Великобритании Йоханне Конте со счётом 3:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.

Мертенс 9 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Конта поспорит с победительницей поединка Дарья Гаврилова (Австралия) — Виталия Дьяченко (Россия, LL).

Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:2.

16 октября 2018 года, вторник. 13:05 МСК
Кубок Кремля (ж). 1-й круг
Матч окончен
Йоханна Конта
Йоханна Конта
Великобритания
6:3
7:5
 
Элисе Мертенс
Элисе Мертенс
16
Бельгия
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