Мертенс в двух сетах проиграла Конте на старте Кубка Кремля

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс, посеянная на турнире «ВТБ Кубок Кремля» под седьмым номером, не смогла пробиться во второй круг, в двух партиях уступив представительнице Великобритании Йоханне Конте со счётом 3:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.

Мертенс 9 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Конта поспорит с победительницей поединка Дарья Гаврилова (Австралия) — Виталия Дьяченко (Россия, LL).

Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:2.

Наставником Конты на Кубке Кремля будет первый тренер Вавринки