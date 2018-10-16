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Миллман стартовал на турнире в Стокгольме победой над Попыриным

Миллман стартовал на турнире в Стокгольме победой над Попыриным
Теннис / ATP

Австралиец Джон Миллман успешно преодолел первый круг турнира в Стокгольме (Швеция), добыв волевую победу над своим соотечественником Алексеем Попыриным – 4:6, 6:3, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час и 44 минуты.

Победитель матча отметился 8 эйсами, 1 двойной ошибкой и реализацией 3 брейк-пойнтов из 10. На счету Попырина 11 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4 имевшихся.

Следующим соперником австралийского теннисиста станет третий номер посева из Греции Стефанос Циципас.

Турнир с призовым фондом € 612 748 завершится 21 октября. В прошлогоднем финале аргентинец Хуан-Мартин дель Потро взял верх над Григором Димитровым из Болгарии со счётом 6:4, 6:2.

16 октября 2018 года, вторник. 13:10 МСК
Стокгольм. 1-й круг
Матч окончен
Джон Миллман
Джон Миллман
33
Австралия
4:6
6:3
6:2
Алексей Попырин
Алексей Попырин
180
Австралия
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