Миллман стартовал на турнире в Стокгольме победой над Попыриным

Австралиец Джон Миллман успешно преодолел первый круг турнира в Стокгольме (Швеция), добыв волевую победу над своим соотечественником Алексеем Попыриным – 4:6, 6:3, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час и 44 минуты.



Победитель матча отметился 8 эйсами, 1 двойной ошибкой и реализацией 3 брейк-пойнтов из 10. На счету Попырина 11 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4 имевшихся.



Следующим соперником австралийского теннисиста станет третий номер посева из Греции Стефанос Циципас.



Турнир с призовым фондом € 612 748 завершится 21 октября. В прошлогоднем финале аргентинец Хуан-Мартин дель Потро взял верх над Григором Димитровым из Болгарии со счётом 6:4, 6:2.