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Донской: был уверен в победе над Кукушкиным благодаря поддержке трибун

Донской: был уверен в победе над Кукушкиным благодаря поддержке трибун
Теннис / Кубок Кремля

Российский теннисист Евгений Донской прокомментировал свой успешный старт на ВТБ Кубке Кремля. В своём стартовом матче на турнире он обыграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина со счётом 6:4, 7:6 (12:10).

«Сегодня я был уверен в победе, возможно, в том числе благодаря поддержке столичной публики. План на игру, разработанный моим тренером Борисом Собкиным, заключался в том, чтобы чаще играть Михаилу под лево, и этот план сработал», – передаёт слова Донского корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Соперником Евгения по матчу второго раунда соревнований станет четвёртый номер посева из Сербии Филип Краинович.

Призовой фонд мужского турнира Кубка Кремля превышает $ 800 тыс. Турнир завершится 21 октября. В прошлогоднем финале босниец Дамир Джумхур нанёс поражение литовцу Ричардасу Беранкису.

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