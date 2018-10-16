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Башич обыграл Жазири и может сыграть с Рублёвым во втором круге Кубка Кремля

Башич обыграл Жазири и может сыграть с Рублёвым во втором круге Кубка Кремля
Теннис / Кубок Кремля

Представитель Боснии Мирза Башич вышел во второй круг ВТБ Кубка Кремля. В матче первого раунда соревнований он в двух партиях победил теннисиста из Туниса Малека Жазири со счётом 7:6 (6:4), 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час и 20 минут. Башич выполнил 6 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. Жазири 1 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал единственный имевшийся у него брейк-пойнт.

Во втором круге Кубка Кремля Башич сыграет с победителем матча Ник Кирьос (Австралия, 5) – Андрей Рублёв (Россия).

Призовой фонд мужского турнира Кубка Кремля превышает $ 800 тыс. Турнир завершится 21 октября. В прошлогоднем финале босниец Дамир Джумхур нанёс поражение литовцу Ричардасу Беранкису.

16 октября 2018 года, вторник. 14:25 МСК
Кубок Кремля (м). 1-й круг
Матч окончен
Малек Жазири
Малек Жазири
54
Тунис
   4
6:7
7   
2:6
 
Мирза Башич
Мирза Башич
76
Босния и Герцеговина
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