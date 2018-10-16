Башич обыграл Жазири и может сыграть с Рублёвым во втором круге Кубка Кремля

Представитель Боснии Мирза Башич вышел во второй круг ВТБ Кубка Кремля. В матче первого раунда соревнований он в двух партиях победил теннисиста из Туниса Малека Жазири со счётом 7:6 (6:4), 6:2.



Продолжительность матча составила 1 час и 20 минут. Башич выполнил 6 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. Жазири 1 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал единственный имевшийся у него брейк-пойнт.



Во втором круге Кубка Кремля Башич сыграет с победителем матча Ник Кирьос (Австралия, 5) – Андрей Рублёв (Россия).



Призовой фонд мужского турнира Кубка Кремля превышает $ 800 тыс. Турнир завершится 21 октября. В прошлогоднем финале босниец Дамир Джумхур нанёс поражение литовцу Ричардасу Беранкису.