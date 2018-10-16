Вердаско обыграл Эбдена в матче первого круга турнира в Стокгольме

Испанец Фернандо Вердаско (8) успешно преодолел первый круг турнира в Стокгольме (Швеция), выиграв в двух партиях у теннисиста из Австралии Мэттью Эбдена со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час и 15 минут.



Победитель матча отметился 9 эйсами, 1 двойной ошибкой и реализацией 4 брейк-пойнтов из 6. На счету Эбдена 2 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.



Следующим соперником Вердаско станет победитель пары Филипп Кольшрайбер (Германия) – Алекс де Минор (Австралия).



Турнир с призовым фондом € 612 748 завершится 21 октября. В прошлогоднем финале аргентинец Хуан-Мартин дель Потро взял верх над Григором Димитровым из Болгарии со счётом 6:4, 6:2.