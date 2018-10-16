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Симон обыграл Стаховского на старте турнира в Антверпене, выиграв первый сет 6:0

Симон обыграл Стаховского на старте турнира в Антверпене, выиграв первый сет 6:0
Теннис / ATP

Теннисист из Франции Жиль Симон (5) с победы стартовал на соревнованиях в Антверпене. В двух партиях он обыграл представителя Украины Сергея Стаховского со счётом 6:0, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час и 3 минуты. На счету Симона 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 5. Его украинский соперник выполнил 2 подачи навылет и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 3 имевшихся.

За выход в четвертьфинал французский теннисист поборется с представителем США Маккензи Макдональдом.

Турнир в Антверпене с призовым фондом € 612 755 завершится 21 октября. В прошлогоднем финале француз Жо-Вильфрид Цонга обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:3, 7:5. В текущем розыгрыше первый номер посева получил теннисист из Великобритании Кайл Эдмунд.

16 октября 2018 года, вторник. 15:20 МСК
Антверпен. 1-й круг
Матч окончен
Жиль Симон
Жиль Симон
32
Франция
6:0
6:4
 
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
150
Украина
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