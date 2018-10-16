Пэр обыграл М. Зверева и вышел во второй круг Кубка Кремля

Представитель Франции Бенуа Пэр вышел во второй круг «ВТБ Кубка Кремля». В матче первого раунда соревнований он в трёх партиях обыграл теннисиста из Германии Мишу Зверева со счётом 7:6 (8:6), 2:6, 6:1.



Продолжительность матча составила 1 час и 42 минуты. Пэр выполнил 9 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. Зверев 9 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов.



Во втором круге Кубка Кремля Пэр сыграет с теннисистом из Беларуси Егором Герасимовым.



Призовой фонд мужского турнира Кубка Кремля превышает $ 800 тыс. Турнир завершится 21 октября. В прошлогоднем финале босниец Дамир Джумхур нанёс поражение литовцу Ричардасу Беранкису.