Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Пэр обыграл М. Зверева и вышел во второй круг Кубка Кремля

Пэр обыграл М. Зверева и вышел во второй круг Кубка Кремля
Теннис / Кубок Кремля

Представитель Франции Бенуа Пэр вышел во второй круг «ВТБ Кубка Кремля». В матче первого раунда соревнований он в трёх партиях обыграл теннисиста из Германии Мишу Зверева со счётом 7:6 (8:6), 2:6, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час и 42 минуты. Пэр выполнил 9 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. Зверев 9 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов.

Во втором круге Кубка Кремля Пэр сыграет с теннисистом из Беларуси Егором Герасимовым.

Призовой фонд мужского турнира Кубка Кремля превышает $ 800 тыс. Турнир завершится 21 октября. В прошлогоднем финале босниец Дамир Джумхур нанёс поражение литовцу Ричардасу Беранкису.

16 октября 2018 года, вторник. 14:50 МСК
Кубок Кремля (м). 1-й круг
Матч окончен
Бенуа Пэр
Бенуа Пэр
57
Франция
   8
7:6
6   
2:6
6:1
Миша Зверев
Миша Зверев
71
Германия
«К нам едет хулиган». Ник Кирьос – самый безумный участник Кубка Кремля
Холодная месть Южного, драка с полицейскими, уничтожение сестёр Уильямс. Всё о самых безбашенных игроках в истории московского турнира.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент