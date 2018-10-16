Кар. Плишкова: Звонарёва — непростой соперник, но я уверена в своих силах

Чешская теннисистка Каролина Плишкова надеется, что в этом году ей удастся удачно выступить на ВТБ Кубке Кремля в Москве.

Во втором круге 26-летняя уроженка Лоуни, посеянная на турнире под вторым номером, встретится с россиянкой Верой Звонарёвой, которая пробилась в основную сетку, успешно пройдя квалификацию.

«Мне кажется, что у меня хорошие шансы как на этот турнир, так и на то, чтобы попасть в Сингапур. Я знаю, что нужно делать и как. Уверена в своих силах. Звонарёва – непростой соперник для первого матча, но последние две недели я играла хорошо, поэтому думаю, что всё будет нормально», — передаёт слова Плишковой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале Кубка Кремля немка Юлия Гёргес обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:2.