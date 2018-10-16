Кар. Плишкова: с Кристиной привыкли как играть друг с другом, так и быть порознь

Чешская теннисистка Каролина Плишкова ответила на вопрос, почему в последнее время она выступает на разных турнирах со своей сестрой-близнецом Кристиной.

«Это теннис, мы привыкли быть профессионалами. Как проводить время вместе, играть друг против друга, так и находиться порознь. С одной стороны, грустно, что у нас разное расписание, в то же время было много турниров в течение этого сезона, когда мы пересекались. С другой стороны, рада, что нет особой возможности встретиться, так как играем на разных турнирах», — передаёт слова Плишковой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

На ВТБ Кубке Кремля Плишкова, посеянная под вторым номером, вступит в борьбу со второго круга. Её первой соперницей станет россиянка Вера Звонарёва.

Кар. Плишкова: Звонарёва — непростой соперник, но я уверена в своих силах