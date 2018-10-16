Селиваненко — о снятии Халеп с Кубка Кремля: она делала всё, чтобы начать играть

Директор женского турнира «ВТБ Кубок Кремля» Алексей Селиваненко прокомментировал «Чемпионату» снятие с соревнований первой ракетки мира румынки Симоны Халеп, которая продолжает испытывать проблемы со спиной.

«Это обидно. Симона была абсолютно открыта. Понятно, что проблема со спиной её беспокоит с конца американской серии. Она сделала всё, чтобы начать играть. Она начала здесь тренироваться, но риск усугубить травму был настолько большой, что не стоило это делать. Думаю, что провела здесь несколько хороших дней и уезжает с самыми позитивными впечатлениями о Москве. Она написала с утра сообщение, что, к сожалению, играть не может. Но думаю, с точки зрения её готовности приезжать и играть в Москве дальше мы только укрепили наши отношения.

А то, что её место досталось лаки-лузеру, – это реальность. Это проблема всего тенниса, от которой никуда не уйти. Вообще, ситуация со снятием ведущих игроков – это бич всего тура. Если посмотреть, что было в Дубае в этом году… Календарь слишком большой, и игроки играют очень много соревнований. А спина – это самая чувствительная часть тела. Поэтому мы желаем, чтобы Симона как можно быстрее восстановилась и начала радовать болельщиков.

Она провела здесь несколько позитивных дней, сама она позитивный и открытый человек. И у нас к ней только слова благодарности, потому что её приезд – в любом случае это позитив. Да, к сожалению, она не смогла порадовать своей игрой, но она сама получила позитив от атмосферы, от московских улиц, московских магазинов, московских видов. Даже сам факт её общения, даже в таком виде — это плюс», — цитирует Селиваненко корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Симона — пятая. Шарапова, Хингис и другие лидеры тенниса в истории Кубка Кремля Драгоценности и картина от Лужкова для Хингис, Шарапова в цирке, одно русское слово от Моресмо, победа Янкович с больной спиной в Москве.

Халеп: я действительно хотела сыграть в Москве, но всё ещё ощущаю боль в спине