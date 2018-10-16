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Клижан покинул Кубок Кремля, проиграв в двух сетах Сеппи

Клижан покинул Кубок Кремля, проиграв в двух сетах Сеппи
Теннис / Кубок Кремля

Словацкий теннисист Мартин Клижан не смог преодолеть первый круг ВТБ Кубка Кремля, уступив итальянцу Андреасу Сеппи — 1:6, 6:7 (6:8).

Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут. За это время Клижан трижды подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 2. На счету его соперника 4 эйса, 2 ошибки на подаче и 5 сделанных брейков.

В 1/4 финала Сеппи сразится с победителем матча Пьер-Юг Эрбер (Франция) — Александр Бублик (Казахстан, Q).

Призовой фонд мужского турнира Кубка Кремля превышает $ 800 тыс. Турнир завершится 21 октября. В прошлогоднем финале босниец Дамир Джумхур нанёс поражение литовцу Ричардасу Беранкису. В этом сезоне первым номером посева стал итальянец Марко Чеккинато.

16 октября 2018 года, вторник. 16:50 МСК
Кубок Кремля (м). 1-й круг
Матч окончен
Андреас Сеппи
Андреас Сеппи
46
Италия
6:1
   8
7:6
6   
 
Мартин Клижан
Мартин Клижан
47
Словакия
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