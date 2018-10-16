Бедене: в Кремле наконец увидел пианино, за которым сидел Путин

Французский теннисист Жереми Шарди и словенец Аляж Бедене, которые приехали на турнир ВТБ Кубок Кремля, посетили в Москве Большой Кремлёвский дворец. По окончании экскурсии оба спортсмена поделились своими эмоциями от увиденного.

«Это было отлично. Всегда прекрасно видеть что-то новое. Я всегда хотел побывать в Кремле. Я был рад приехать сюда. Внутри очень красиво, всё говорит об истории. Очень круто!» — передаёт слова Шарди корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

«Я тоже хотел увидеть Кремль. Внутри очень красиво. Я наконец посетил места, которые раньше видел лишь на фотографиях, например пианино, за которым сидел Путин. Комнаты впечатляюще большие. Экскурсия была прекрасна, оно того действительно стоило», — сказал Бедене.