Сегодня, 16 октября, пройдёт матч первого круга турнира ВТБ Кубок Кремля, в котором австралиец Ник Кирьос, посеянный под пятым номером, сыграет с россиянином Андреем Рублёвым.

Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени. Ранее соперники друг с другом не встречались.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Кирьос — Рублёв на Кубке Кремля.



Победитель этого матча за выход в четвертьфинал поборется с представителем Боснии и Герцеговины Мирзой Башичем.



Призовой фонд мужского турнира Кубка Кремля превышает $ 800 тыс. Соревнования завершатся 21 октября. В прошлогоднем финале босниец Дамир Джумхур нанёс поражение литовцу Ричардасу Беранкису.