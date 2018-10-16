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Текстовая онлайн-трансляция матча Кирьос — Рублёв на Кубке Кремля

Текстовая онлайн-трансляция матча Кирьос — Рублёв на Кубке Кремля
Теннис / Кубок Кремля

Сегодня, 16 октября, пройдёт матч первого круга турнира ВТБ Кубок Кремля, в котором австралиец Ник Кирьос, посеянный под пятым номером, сыграет с россиянином Андреем Рублёвым.

Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени. Ранее соперники друг с другом не встречались.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Кирьос — Рублёв на Кубке Кремля.

Победитель этого матча за выход в четвертьфинал поборется с представителем Боснии и Герцеговины Мирзой Башичем.

Призовой фонд мужского турнира Кубка Кремля превышает $ 800 тыс. Соревнования завершатся 21 октября. В прошлогоднем финале босниец Дамир Джумхур нанёс поражение литовцу Ричардасу Беранкису.

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