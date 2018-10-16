Дорошина и Монова стартовали с крупной победы на Кубке Кремля в парном разряде

Российские теннисистки Ольга Дорошина и Полина Монова преодолели первый круг турнира «ВТБ Кубок Кремля» в парном разряде, разгромив дуэт из Румынии Ирина Бегу/Михаэла Бузарнеску со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность поединка составила 57 минут.

Бегу и Бузарнеску не выполнили ни одного эйса, четырежды ошиблись на подаче и реализовали 4 брейк-пойнта из 7. Их соперницы ни разу не подали навылет и допустили 4 двойные ошибки.

За выход в полуфинал Дорошина и Монова сразятся с победительницами матча Александра Панова (Россия)/Лаура Зигемунд (Германия) — Анастасия Павлюченкова (Россия)/Вера Звонарёва (Россия).



В одиночном разряде борьбу на Кубке Кремля продолжают Павлюченкова и Звонарёва. Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября.

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