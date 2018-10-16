Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Дорошина и Монова стартовали с крупной победы на Кубке Кремля в парном разряде

Дорошина и Монова стартовали с крупной победы на Кубке Кремля в парном разряде
Теннис / Кубок Кремля

Российские теннисистки Ольга Дорошина и Полина Монова преодолели первый круг турнира «ВТБ Кубок Кремля» в парном разряде, разгромив дуэт из Румынии Ирина Бегу/Михаэла Бузарнеску со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность поединка составила 57 минут.

Бегу и Бузарнеску не выполнили ни одного эйса, четырежды ошиблись на подаче и реализовали 4 брейк-пойнта из 7. Их соперницы ни разу не подали навылет и допустили 4 двойные ошибки.

За выход в полуфинал Дорошина и Монова сразятся с победительницами матча Александра Панова (Россия)/Лаура Зигемунд (Германия) — Анастасия Павлюченкова (Россия)/Вера Звонарёва (Россия).

В одиночном разряде борьбу на Кубке Кремля продолжают Павлюченкова и Звонарёва. Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября.

Родина и Томлянович победили на старте Кубка Кремля в парном разряде
Павлюченкова готова дать бой первой ракетке мира
Симона Халеп возглавила сетку на «ВТБ Кубок Кремля», но жалуется на больную спину.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент