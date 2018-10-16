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Пуи проиграл Сандгрену и покинул турнир в Стокгольме после первого круга

Пуи проиграл Сандгрену и покинул турнир в Стокгольме после первого круга
Теннис / ATP

Французский теннисист Люка Пуи на старте турнира в Стокгольме (Швеция) уступил представителю США Теннису Сандгрену со счётом 4:6, 4:6.

Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут. 24-летний уроженец Гранд-Сента 6 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Его соперник выполнил 14 эйсов, ни разу не ошибся на своей подаче и сделал два брейка.

За выход в четвертьфинал Сандгрен сойдётся с победителем матча Оскар Отте (Германия) — Юрген Зопп (Эстония).

Стокгольм. Мужчины. Первый круг
Брэдли Клан (США) — Мариуш Копил (Румыния) — 6:2, 3:6, 6:4.
Микаэль Имер (Швеция) — Эрнест Гулбис (Латвия) — 4:6, 3:6.
Лукаш Лацко (Словакия) — Таро Дэниэл (Япония) — 6:1, 6:4.

Турнир в Стокгольме с призовым фондом € 612 748 завершится 21 октября. В прошлогоднем финале аргентинец Хуан-Мартин дель Потро взял верх над Григором Димитровым из Болгарии со счётом 6:4, 6:2.

16 октября 2018 года, вторник. 16:10 МСК
Стокгольм. 1-й круг
Матч окончен
Теннис Сандгрен
Теннис Сандгрен
62
США
6:4
6:4
 
Люка Пуи
Люка Пуи
22
Франция
16 октября 2018 года, вторник. 17:20 МСК
Стокгольм. 1-й круг
Матч окончен
Лукаш Лацко
Лукаш Лацко
81
Словакия
6:1
6:4
 
Таро Дэниэл
Таро Дэниэл
69
Япония
16 октября 2018 года, вторник. 19:45 МСК
Стокгольм. 1-й круг
Матч окончен
Микаэль Имер
Микаэль Имер
289
Швеция
4:6
3:6
 
Эрнест Гулбис
Эрнест Гулбис
145
Латвия
16 октября 2018 года, вторник. 20:45 МСК
Стокгольм. 1-й круг
Матч окончен
Брэдли Клан
Брэдли Клан
102
США
6:2
3:6
6:4
Мариуш Копил
Мариуш Копил
90
Румыния
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