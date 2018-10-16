Пуи проиграл Сандгрену и покинул турнир в Стокгольме после первого круга

Французский теннисист Люка Пуи на старте турнира в Стокгольме (Швеция) уступил представителю США Теннису Сандгрену со счётом 4:6, 4:6.

Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут. 24-летний уроженец Гранд-Сента 6 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Его соперник выполнил 14 эйсов, ни разу не ошибся на своей подаче и сделал два брейка.

За выход в четвертьфинал Сандгрен сойдётся с победителем матча Оскар Отте (Германия) — Юрген Зопп (Эстония).

Стокгольм. Мужчины. Первый круг

Брэдли Клан (США) — Мариуш Копил (Румыния) — 6:2, 3:6, 6:4.

Микаэль Имер (Швеция) — Эрнест Гулбис (Латвия) — 4:6, 3:6.

Лукаш Лацко (Словакия) — Таро Дэниэл (Япония) — 6:1, 6:4.

Турнир в Стокгольме с призовым фондом € 612 748 завершится 21 октября. В прошлогоднем финале аргентинец Хуан-Мартин дель Потро взял верх над Григором Димитровым из Болгарии со счётом 6:4, 6:2.