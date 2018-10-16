Санкт-Петербург подал заявку на проведение Итогового турнира ATP

Исполнительный директор турнира St. Petersburg Open Наталия Камельзон сообщила, что был отправлен первоначальный бланк на проведение в Санкт-Петербурге итогового турнира ATP.

«Я очень рада сообщить. Мы заполнили первоначальный бланк на проведение итогового турнира ATP в Санкт-Петербурге! Следите за новостями!» — написала Камельзон в «Инстаграме».

С 2009 года ATP Finals неизменно проходит в Лондоне, и лицензия принадлежит столице Великобритании до 2020 года. Наибольшее количество турниров (13) было проведено в Нью-Йорке (1977–1989), в Лондоне — девять (2009–2017), во Франкфурте — шесть (1990–1995), пять в Шанхае (2002, 2005–2008), четыре в Ганновере (1996–1999).



Действующим победителем Итогового теннисного турнира является болгарин Григор Димитров.

Ранее Санкт-Петербург уступил китайскому городу Шэньчжэнь право проводить с 2019 года Итоговый турнир WTA.

Запись доступна в «инстаграме» Камельзон.

24 города поспорят за приём Итогового теннисного турнира ATP