Теннисистка Калинская процитировала одно из высказываний Макгрегора

Российская теннисистка Анна Калинская, которая выбыла из ВТБ Кубка Кремля после поражения от француженки Кристины Младенович со счётом 1:6, 3:6, сообщила, что любит анализировать интервью разных популярных спортсменов.

«Хотела бы создать дома какой-то уголок с мотивирующими цитатами спортсменов. Чей пример вдохновляет меня? Так однозначно не могу сказать. Нахожу какие-то слова, интервью, понимаю, что для меня это важно, и выделяю его.



Последнее, что я прочитала? Понравилось одно из высказываний Макгрегора: „Люди обычно думают, что чемпионы упали на вершину с небес. Однако это далеко не так. Я жил на 188 евро, был никем, я просто делал и не ждал момента, что всё наладится. Я пахал как проклятый и верил, что когда-то стану чемпионом. Сейчас я успешен, и мне легко визуализировать свои мечты, ведь я и так нахожусь на вершине. Мыслить позитивно в таком случае гораздо легче. Сложнее настроить себя, когда всё плохо. Я тренировался, несмотря на проблемы дома, отсутствие работы и каких-либо перспектив. Я был как ребёнок, который включил своё воображение, сидя за рулём маленького Peugeot, машины моей девушки. Я представлял, как стану успешным, представлял свой автомобиль, воображал яркие моменты, и во время драки убедился, что это работает», — передаёт слова Калинской корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.