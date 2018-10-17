Шарапова показала, как тренируется на улицах Великобритании

Российская теннисистка Мария Шарапова, отказавшаяся от участия в турнире «ВТБ Кубок Кремля» и досрочно завершившая этот сезон, уже начала предсезонную подготовку.



Шарапова разместила на своей странице в «Инстаграме» видео тренировки на улицах Великобритании.



«Разогрев перед сегодняшней силовой тренировкой», — подписала спортсменка ролик.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Марии Шараповой.

Напомним, изначально Шарапова планировала принять участие в Кубке Кремля, но в итоге отказалась от этого плана, досрочно завершив сезон из-за проблем со здоровьем.



В 2018 году Шарапова вернулась на корт после того, как отбыла дисквалификацию за применение запрещённого препарата. В этом году россиянка приняла участие в 11 турнирах и поднялась на 24-е место в рейтинге WTA.