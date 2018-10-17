Монфис и Цонга вышли во второй круг турнира в Антверпене

Теннисист из Франции Гаэль Монфис с победы стартовал на соревнованиях в Антверпене. В первом круге он обыграл представителя Бельгии Рубена Бемельманса — 6:0, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 5 минут. На счету Монфиса 12 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Бемельманс выполнил 3 подачи навылет и реализовал один брейк-пойнт из двух.

В другом матче первого круга француз Жо-Вильфрид Цонга обыграл аргентинца Гидо Пелью — 7:5, 5:7, 7:6.

Монфис и Цонга в очном матче поспорят за выход в четвертьфинал турнира в Антверпене.



Турнир с призовым фондом € 612 755 завершится 21 октября. В прошлогоднем финале Цонга обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:3, 7:5. В текущем розыгрыше первый номер посева получил теннисист из Великобритании Кайл Эдмунд.