Кольшрайбер выиграл у де Минора в Стокгольме и вышел на Вердаско

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер на старте турнира в Стокгольме (Швеция) в трёх сетах взял верх над Алексом де Минором из Австралии — 7:6 (7:3), 6:7 (2:7), 6:1. Продолжительность поединка составила 2 часа 44 минуты.

На счету Кольшрайбера 5 эйсов, 2 ошибки на подаче и 5 сделанных брейков. Его оппонент трижды подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 7.

Следующим соперником 35-летнего уроженца Аугсбурга станет представитель Испании Фернандо Вердаско.

Турнир в Стокгольме с призовым фондом € 612 748 завершится 21 октября. В прошлогоднем финале аргентинец Хуан-Мартин дель Потро обыграл Григора Димитрова из Болгарии со счётом 6:4, 6:2. В этом сезоне лидером посева стал американец Джон Иснер.