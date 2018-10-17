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Конта: рада, что наконец приехала в Россию

Конта: рада, что наконец приехала в Россию
Теннис / Кубок Кремля

Британка Йоханна Конта поделилась впечатлениями от победы в первом круге турнира «ВТБ Кубок Кремля» над бельгийкой Элисе Мертенс со счётом 6:3, 7:5.

«Конечно, я очень довольна проведённым матчем. Победа над столь сильным игроком, как Мертенс, придаст мне уверенности. Рада, что получила возможность провести здесь ещё один матч.

Мне очень нравится в Москве. Я должна была приезжать сюда в предыдущие несколько лет, но что-то не складывалось по различным причинам. Рада, что наконец приехала в Россию. Я раньше здесь не была, поэтому для меня сейчас всё очень интересно. Хотелось бы провести в Москве всю неделю", — цитирует Конту официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Конта поспорит с австралийкой Дарьей Гавриловой.

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