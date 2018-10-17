Младенович: я понимала, что в матче с Калинской мне будет нелегко

Француженка Кристина Младенович прокомментировала победу над россиянкой Анной Калинской в первом круге турнира «ВТБ Кубок Кремля» со счётом 6:1, 6:3.

«Я провела хороший матч. Всегда непросто противостоять местной теннисистке, которая получила „уайлд-кард“. Мы встречались здесь два года назад, и тогда Анна тоже была обладательницей приглашения от организаторов.

Я видела, что она провела пару отличных матчей, хорошо играла в первом круге US Open. Я смотрела ту игру с Гёргес. Я понимала, что мне будет нелегко, но постаралась действовать уверенно с первого до последнего розыгрыша. Думаю, я сыграла прекрасно. Я довольна уровнем своей игры в первом круге", — цитирует Младенович официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Кристина поспорит с эстонкой Анетт Контавейт.

«Меня ждёт непростая соперница. Мы с Анетт недавно играли в Токио, и я уступила. Знаю, что сейчас она в потрясающей форме. Контавейт очень хорошо выступила в Азии, дошла до финала в Ухане. Это о многом говорит. Мне будет нелегко», — сказала Младенович.

Калинская в двух сетах проиграла Младенович в первом круге Кубка Кремля