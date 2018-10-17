Кирьос: чувствовал себя как дома – оказывается, в России у меня есть болельщики

Австралиец Ник Кирьос (5) прокомментировал свой выход во второй раунд ВТБ Кубка Кремля. В трёх партиях стартового матча Ник обыграл представителя России Андрея Рублёва – 6:3, 4:6, 6:4.



«Мне нравится играть в зале на таком покрытии. Сегодня был отличный матч. Мы много играли с Андреем по юниорам, думаю, у него будет отличная карьера. Сегодня я чувствовал себя на стадионе как дома — хотя, когда я играю на выезде, ко мне не всегда хорошо относятся. Не знал, что у меня, оказывается, в России есть свои болельщики», – цитирует Кирьоса официальный сайт соревнований.



Следующим соперником австралийца станет босниец Мирза Башич. Турнир, призовой фонд которого составляет $ 856 445, завершится 21 октября.

«К нам едет хулиган». Ник Кирьос – самый безумный участник Кубка Кремля Холодная месть Южного, драка с полицейскими, уничтожение сестёр Уильямс. Всё о самых безбашенных игроках в истории московского турнира.