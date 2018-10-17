Джокович: я и Маррей – друзья, мы выросли вместе

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своих взаимоотношениях с британцем Энди Марреем.



«Мы с Энди являемся друзьями на протяжении долгого времени. В недавнее время мы снова начали чаще контактировать. Приятно видеть преуспевающего теннисиста и знать, что ты вырос вместе с ним. Мы играли в категории до 10 лет, потом до 12, до 14. Мы выросли вместе. Более-менее одновременно мы вошли в первую сотню рейтинга.



Маррей — отличный футболист. Мы играли с ним два раза, и в обоих случаях победил он. Эти поражения стали очень болезненными для меня», – цитирует Джоковича Tennis World USA.

Джокович – 14-кратный победитель турниров «Большого шлема». Маррей выигрывал на мэйджорах трижды. Кроме того, он является двукратным олимпийским чемпионом.