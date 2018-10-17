Стосур: я не хочу называть точную дату завершения карьеры

Победительница Открытого чемпионата США 2011 года австралийка Саманта Стосур призналась, что пока не готова завершать карьеру, и оценила своё выступление в сезоне.

«Я не знаю, сколько раз ещё сыграю на турнире в Брисбене или на Australian Open, но хочу выступать на этих соревнованиях, пока моя карьера не подойдёт к концу. У меня есть точка зрения по этому поводу, но всё это очень сложно. Я не хочу называть точную дату завершения карьеры. Ведь если ты ещё хочешь играть, а уже завершаешь карьеру, то это выглядит глупо. Но и раньше срока уходить не стоит.

Я просто рада, что ещё сыграю в Австралии и постараюсь добиться хороших результатов.

Пожалуй, это был неудачный год для меня. Но в чём-то его стоит признать успешным. Например, я прошла весь сезон без травм и ничего не пропустила. Мне кажется, сейчас я играю хорошо. С нетерпением буду ждать следующего сезона", — цитирует Стосур AAP.

34-летняя уроженка Брисбена за свою карьеру выиграла 9 турниров WTA в одиночном разряде.