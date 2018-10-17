Павлюченкова: весь год пошёл наперекосяк из-за травмы плеча

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала итоги завершающегося сезона.
«Сезон сложный был. Всегда приятно выигрывать турниры. В прошлом году было тяжело, поздно закончила сезон. Было мало времени на отдых, не успела восстановить плечо. Поэтому весь этот год пошёл наперекосяк. Уже в начале года была усталость.
Не лучший мой сезон, к сожалению. Поэтому пытаюсь сосредоточить свои силы на концовке, чтобы достойно, как можно лучше закончить сезон. Да, усталость накопилась, сезон выдался непростым, но что есть, то есть», – цитирует Павлюченкову официальный сайт ВТБ Кубка Кремля.
На Кубке Кремля Анастасия пробилась во второй круг, где сыграет с греческой теннисисткой Валентини Грамматикопулу.
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