Павлюченкова: весь год пошёл наперекосяк из-за травмы плеча

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала итоги завершающегося сезона.



«Сезон сложный был. Всегда приятно выигрывать турниры. В прошлом году было тяжело, поздно закончила сезон. Было мало времени на отдых, не успела восстановить плечо. Поэтому весь этот год пошёл наперекосяк. Уже в начале года была усталость.

Не лучший мой сезон, к сожалению. Поэтому пытаюсь сосредоточить свои силы на концовке, чтобы достойно, как можно лучше закончить сезон. Да, усталость накопилась, сезон выдался непростым, но что есть, то есть», – цитирует Павлюченкову официальный сайт ВТБ Кубка Кремля.

На Кубке Кремля Анастасия пробилась во второй круг, где сыграет с греческой теннисисткой Валентини Грамматикопулу.