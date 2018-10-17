Джокович: теннисисты – одни из самых чистых спортсменов в мире

Сербский теннисист Новак Джокович высказал своё мнение относительно эффективности антидопинговой системы в теннисе.



«С моей точки зрения, антидопинговая система в теннисе работает очень хорошо. Да, сами правила могут показаться строгими – к примеру, вы должны постоянно извещать соответствующие органы о своём местонахождении.



Однако, с другой стороны, это даёт возможность быстро проверять теннисистов. В итоге все результаты являются справедливыми и прозрачными. В целом я считаю, что теннисисты – одни из самых чистых спортсменов в мире спорта.

И пока это утверждение не начнёт подвергаться сомнениям, я не буду против никаких анализов, хоть и не люблю иглы», – цитирует Джоковича Tennis World USA.