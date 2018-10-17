Контавейт вышла в четвертьфинал Кубка Кремля, победив Младенович

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт, посеянная на турнире «ВТБ Кубок Кремля» под восьмым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Франции Кристину Младенович со счётом 6:2, 7:6 (7:3). Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.

Контавейт дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Москве Контавейт поспорит с Онс Жабер из Туниса, которая пробилась в основную сетку через квалификацию.

Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:2.

Младенович: я понимала, что в матче с Калинской мне будет нелегко