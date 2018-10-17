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Контавейт вышла в четвертьфинал Кубка Кремля, победив Младенович

Контавейт вышла в четвертьфинал Кубка Кремля, победив Младенович
Теннис / Кубок Кремля

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт, посеянная на турнире «ВТБ Кубок Кремля» под восьмым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Франции Кристину Младенович со счётом 6:2, 7:6 (7:3). Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.

Контавейт дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Москве Контавейт поспорит с Онс Жабер из Туниса, которая пробилась в основную сетку через квалификацию.

Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:2.

17 октября 2018 года, среда. 11:00 МСК
Кубок Кремля (ж). 2-й круг
Матч окончен
Анетт Контавейт
Анетт Контавейт
21
Эстония
6:2
   7
7:6
3   
 
Кристина Младенович
Кристина Младенович
Франция
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