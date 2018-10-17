Лапко стала первой четвертьфиналисткой турнира в Люксембурге

Белорусская теннисистка Вера Лапко вышла в четвертьфинал турнира в Люксембурге, в двух партиях обыграв представительницу Франции Полин Пармантье, посеянную под восьмым номером, со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 32 минуты.

Вера 7 раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований Лапко поспорит с победительницей поединка Белинда Бенчич (Швейцария, Q) — Кирстен Флипкенс (Бельгия, 9).

Турнир с призовым фондом € 215 590 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Карина Виттёфт обыграла Монику Пуиг из Пуэрто-Рико со счётом 6:3, 7:5.

Пармантье вышла во второй круг турнира в Люксембурге