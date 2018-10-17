Джокович: Шарапова – великая чемпионка, но за пределами корта она милая девочка

Сербский теннисист Новак Джокович положительно высказался в адрес россиянки Марии Шараповой.



«Шарапова – великая чемпионка. Мария является примером теннисистки, которая очень много трудится, верна своему делу, в результате чего является одной из сильнейших спортсменок уже много лет. Я тренировался с ней несколько раз, поэтому прекрасно знаю, как упорно она работает.



Даже невооружённым взглядом видна её концентрация на каждом из розыгрышей. У неё есть чемпионское мышление. Именно поэтому она уже много лет находится на ведущих позициях в женском теннисе.



При этом за пределами корта она совсем другая. Многие могут подумать, что она такая же сосредоточенная и серьёзная и в повседневной жизни. На самом деле она очень милая девочка», – цитирует Джоковича Tennis World USA.

Москва соскучилась по тебе, Мария! Мария Шарапова проводит отпуск в компании своего молодого человека, но многие ждут её на Кубке Кремля. Может быть, всё-таки стоит приехать?