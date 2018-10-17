Звонарёва разгромила Кар. Плишкову во втором круге Кубка Кремля

Двукратная финалистка соревнований серии «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва (Q) во втором круге турнира «ВТБ Кубок Кремля» обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову (2) со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут.



Звонарёва трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Звонарёва — Кар. Плишкова на Кубке Кремля.

За выход в полуфинал соревнований Вера поспорит либо с Анастасией Севастовой (5) из Латвии, либо с Юлией Путинцевой из Казахстана.



Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:2.

Звонарёва: понимаю, что нужно прибавить, если я хочу выиграть и следующий матч