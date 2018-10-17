Федерер: хотелось бы сыграть больше матчей против Сампраса, Агасси и Риоса

Третья ракетка мира 37-летний Роджер Федерер заявил, что скучает по тем временам, когда он начинал свою профессиональную карьеру.



«Я скучаю по Беккеру, Эдбергу, Сампрасу, Риосу и Агасси. С некоторыми я хотел бы сыграть больше матчей, чем сыграл, с другими – просто сыграть. Но время идёт. Теннис – очень энергозатратный вид спорта. Все они завершили карьеры, и это нормально», – цитирует Федерера Tennis World USA.



Из перечисленных швейцарцем теннисистов он играл против Андре Агасси, Марсело Риоса и Пита Сампраса. Из 11 матчей против Агасси он выиграл 8. С Риосом Роджер встречался дважды и в обоих матчах побеждал. Единственный матч против Пита Сампраса Федерер провёл на Уимблдоне-2001. Тот матч Роджер выиграл в пяти партиях – 7:6 (9:7), 5:7, 6:4, 6:7 (2:7), 7:5.