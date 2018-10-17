Векич в трёх сетах обыграла Ферро во втором круге турнира в Люксембурге

Хорватская теннисистка Донна Векич, посеянная на турнире в Люксембурге под шестым номером, вышла в четвертьфинал, в трёх партиях обыграв представительницу Франции Фиону Ферро, получившую «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 2:6, 6:1, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 16 минут.

Донна 5 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал Векич поспорит с победительницей поединка Юлия Гёргес (Германия, 1) — Анна Блинкова (Россия).

Турнир с призовым фондом € 215 590 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Карина Виттёфт обыграла Монику Пуиг из Пуэрто-Рико со счётом 6:3, 7:5.