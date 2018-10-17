Стивенс, Квитова и Стосур сыграют на турнире в Брисбене

Американская теннисистка Слоан Стивенс подтвердила своё участие в турнире в Брисбене (Австралия), который пройдёт с 30 декабря 2018 года по 6 января 2019 года, сообщает официальный сайт тура. Ранее стало известно, что на этих соревнованиях сыграет действующая победительница Открытого чемпионата США японская теннисистка Наоми Осака.

Своё участие также подтвердили чешка Петра Квитова и австралийка Саманта Стосур.

«Я всегда люблю открывать сезон в Брисбене, потому что могу сыграть перед своей семьёй и друзьями», — сказала Стосур.

«У меня остались прекрасные воспоминания об этом турнире, особенно с 2011 года, когда я завоевала титул. Местные болельщики всегда прекрасно поддерживают игроков. Турнир здорово организован. Выступление в Брисбене — это лучшее начало сезона», — отметила Квитова.