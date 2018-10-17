Беранкис обыграл Бедене и может сыграть с Медведевым в 1/4 финала Кубка Кремля

Представитель Литвы Ричардас Беранкис вышел в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля». В матче второго раунда соревнований он в трёх партиях обыграл теннисиста из Словении Аляжа Бедене – 3:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).



Продолжительность матча составила 2 часа и 42 минуты. Бедене выполнил 12 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. Беранкис 8 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6.



В четвертьфинальном матче Кубка Кремля Бедене встретится с победителем пары Даниил Медведев (Россия, 2) – Душан Лайович (Сербия).



Призовой фонд мужского турнира Кубка Кремля превышает $ 800 тыс. Турнир завершится 21 октября. В прошлогоднем финале босниец Дамир Джумхур нанёс поражение именно Беранкису.