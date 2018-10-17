Звонарёва — о победе над Плишковой: я просто воспользовалась малейшими шансами

Двукратная финалистка соревнований серии «Большого шлема» россиянка Вера Звонарёва прокомментировала победу во втором круге турнира «ВТБ Кубок Кремля» над чешкой Каролиной Плишковой со счётом 6:1, 6:2.

«Матчи с игроками из топ-10 не могут быть лёгкими. Я настраивалась на очень тяжёлый матч и знала, что если смогу сыграть в хороший теннис, то у меня будут шансы. Считаю, что я просто воспользовалась малейшими шансами, которые у меня сегодня были. Соперница не давала их много, так что нужно было хорошо играть в важные моменты. Я это сделала, поэтому получился такой счёт.

На матчболах поначалу не повезло, что я не смогла подать первым мячом. Каролина сразу завладела инициативой в розыгрыше. Может, где-то я мягковато отыграла и решила не рисковать. Наверное, это было неправильно. Нужно было сыграть активнее, как я делала раньше. Возможно, тогда я бы смогла реализовать матчболы быстрее.

Выход в четвертьфинал Кубка Кремля — это очень здорово. После того как я вновь начала играть в прошлом году, это для меня самый крупный четвертьфинал. Очень приятно, что я смогла дома пройти квалификацию, обыграть хороших теннисисток и сегодня сумела одержать эту победу. Я просто продолжаю получать удовольствие от того, что играю в теннис и тренируюсь. Для меня это самое главное. Как только этого не будет, я задумаюсь о завершении карьеры», — передаёт слова Звонарёвой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

За выход в полуфинал соревнований Вера поспорит либо с Анастасией Севастовой из Латвии, либо с Юлией Путинцевой из Казахстана.

Звонарёва разгромила Кар. Плишкову во втором круге Кубка Кремля