Соперницей Звонарёвой в четвертьфинале Кубка Кремля будет Севастова

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова, посеянная на турнире «ВТБ Кубок Кремля» под пятым номером, пробилась в четвертьфинал, в трёх партиях обыграв представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счётом 7:5, 4:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 24 минуты.

Анастасия трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований в Москве Севастова поспорит с российской теннисисткой Верой Звонарёвой (Q).

Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября 2018 года.

В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:2.

Звонарёва разгромила Кар. Плишкову во втором круге Кубка Кремля