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Соперницей Звонарёвой в четвертьфинале Кубка Кремля будет Севастова

Соперницей Звонарёвой в четвертьфинале Кубка Кремля будет Севастова
Теннис / Кубок Кремля

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова, посеянная на турнире «ВТБ Кубок Кремля» под пятым номером, пробилась в четвертьфинал, в трёх партиях обыграв представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счётом 7:5, 4:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 24 минуты.

Анастасия трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований в Москве Севастова поспорит с российской теннисисткой Верой Звонарёвой (Q).

Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября 2018 года.

В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:2.

17 октября 2018 года, среда. 12:50 МСК
Кубок Кремля (ж). 2-й круг
Матч окончен
Анастасия Севастова
Анастасия Севастова
11
Латвия
7:5
4:6
6:4
Юлия Путинцева
Юлия Путинцева
Казахстан
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