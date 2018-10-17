20 эйсов помогли Штруффу обыграть Лопеса и выйти в 1/4 турнира в Антверпене

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф пробился в четвертьфинал соревнований в Антверпене. В трёх партиях теннисист обыграл представителя Испании Фелисьяно Лопеса – 6:1, 3:6, 7:6 (7:3).



Продолжительность матча составила 1 час и 37 минут. На счету Штруффа 20 эйсов и 2 реализованных брейк-пойнта из 6. Двойными ошибками немец не отличился. Его соперник так же выполнил 20 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 4.



За выход в полуфинал Штруфф поборется с победителем пары Ришар Гаске (Франция, 4) – Иржи Веселы (Чехия).



Турнир в Антверпене с призовым фондом € 612 755 завершится 21 октября. В прошлогоднем финале француз Жо-Вильфрид Цонга обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:3, 7:5. В нынешнем сезоне первым номером посева стал британец Кайл Эдмунд.