Гаспарян обыграла Якупович в Люксембурге, не отдав ни гейма во втором сете

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян вышла в четвертьфинал турнира в Люксембурге, в двух партиях обыграв представительницу Словении Далилу Якупович со счётом 6:4, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту.



Гаспарян 1 раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 брейка.



За выход в полуфинал соревнований в Люксембурге Гаспарян поспорит с победительницей поединка Гарбинье Мугуруса (Испания, 2) — Даяна Ястремская (Украина).



Турнир с призовым фондом € 215 590 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Карина Виттёфт обыграла Монику Пуиг из Пуэрто-Рико со счётом 6:3, 7:5.

Гаспарян в двух сетах победила Саккари на старте турнира в Люксембурге