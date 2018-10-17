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Гаспарян обыграла Якупович в Люксембурге, не отдав ни гейма во втором сете

Гаспарян обыграла Якупович в Люксембурге, не отдав ни гейма во втором сете
Теннис / WTA

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян вышла в четвертьфинал турнира в Люксембурге, в двух партиях обыграв представительницу Словении Далилу Якупович со счётом 6:4, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту.

Гаспарян 1 раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Люксембурге Гаспарян поспорит с победительницей поединка Гарбинье Мугуруса (Испания, 2) — Даяна Ястремская (Украина).

Турнир с призовым фондом € 215 590 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Карина Виттёфт обыграла Монику Пуиг из Пуэрто-Рико со счётом 6:3, 7:5.

17 октября 2018 года, среда. 14:40 МСК
Люксембург. 2-й круг
Матч окончен
Маргарита Гаспарян
Маргарита Гаспарян
Россия
6:4
6:0
 
Далила Якупович
Далила Якупович
Словения
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