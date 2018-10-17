Джокович: Федереру нравится спор со мной и Надалем за количество титулов ТБШ

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал продолжающуюся борьбу между ним, испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером за звание самого титулованного теннисиста в истории.



«Определённо сейчас Роджеру брошен вызов от Надаля и нескольких других игроков, включая меня. Мне кажется, ему нравится это. Он понимает, что мы не так далеко, поэтому пытается поиграть ещё и выиграть больше турниров «Большого шлема», – цитирует Джоковича Daily Express.



В данный момент 37-летний Федерер имеет 20 побед на турнирах категории «Большого шлема». У его главного преследователя испанца Рафаэля Надаля 17 побед на мэйджорах, у серба Новака Джоковича – 14.

31-летний Джокович в текущем сезоне выиграл Уимблдон и US Open. Надаль завоевал победу на «Ролан Гаррос», а Федерер стал чемпионом Открытого чемпионата Австралии.