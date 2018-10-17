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Бушар разгромила Суарес-Наварро во втором круге турнира в Люксембурге

Бушар разгромила Суарес-Наварро во втором круге турнира в Люксембурге
Теннис / WTA

Канадская теннисистка Эжени Бушар, пробившаяся в основную сетку турнира в Люксембурге через квалификацию, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Испании Карлу Суарес-Наварро, посеянную под третьим номером, со счётом 6:1, 6:0. Продолжительность противостояния составила 53 минуты.

Эжени 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований Бушар поспорит с победительницей поединка Андреа Петкович (Германия) — Катержина Синякова (Чехия, 5).

Турнир с призовым фондом € 215 590 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Карина Виттёфт обыграла Монику Пуиг из Пуэрто-Рико со счётом 6:3, 7:5.

17 октября 2018 года, среда. 15:30 МСК
Люксембург. 2-й круг
Матч окончен
Карла Суарес-Наварро
Карла Суарес-Наварро
24
Испания
1:6
0:6
 
Эжени Бушар
Эжени Бушар
Канада
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